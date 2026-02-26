– Poslom sam u Podgorici, te sam igrom slučaja došao u jedan restoran, gde sam ugledao Snežanu i poznanika, što mi je odmah zapalo za oko. Raspitao sam se šta se dešava među njima i došao do saznanja da je ona upravo u Podgorici zbog njega. Reč je o momku iz uticajne porodice, miljenik je žena, a o bankovnom računu da ne pričamo. Samo ne znam kako će njegove devojke koje uzdišu za njim reagovati na ovaj odnos. Upoznali su se preko prijatelja, a kako stvari stoje možda nam postane i crnogorska snajka. Udajom bi postala jedna od uticajnijih žena, verujem da bi to svakoj imponovalo.