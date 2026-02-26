Slušaj vest

Žika Jakšić otkrio je da li se čuo sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem, nakon što je završio u bolnici sa teškom upalom pluća. Žika je osim toga, govorio i o Saši Ppopoviću.

"Raspoloženo sam, vedro i dobro. Nova emisija, nova energija, sudbine" - počeo je Žika, a na pitanje da li se čuo sa Dačićem, rekao je sledeće:

Reči hvale o Popoviću

Saša Popović bio uvek za saradnju

"Učestvovao sam u dokumentarcu, emotivno sam to doživeo, sa Sašom sam proveo 20 godina. Prvih 10 godina smo se baš družili, bio je moj mentor, mnogo sam naučio od njega u ovom poslu. Te emocije je teško opisati. Saša je bio jako interesantan, jedno vreme sam spavao kod njega. Ceo dan smo provodili zajedno, što poslovno, što prijatno. On je bio vedar, sve mu je bilo kao neka igra. Imao je sar za šou program i radio je to najbolje" - rekao je Žika.

