Voditeljka Dragana Katić je progovorila o svojoj ulozi u žiriju emisije "Nikad nije kasno", ali i o profesionalizmu i emocijama koje je vežu za Radio-televiziju Srbije.

Kako je istakla, mesto u žiriju joj nije nepoznanica, a sa Žikom Jakšićem ima jasan dogovor.

- Dobro, nije to meni prvi put. Žika i ja imamo naš dogovor. Kada ima mnogo snimanja, i problem je sa žirijem, onda ja uskočim, kada već tolike godine radim sa muzikom, pevačima, kao i raznih vrsta takmičenja - rekla je Dragana.

Otkrila je i da se dešava da članovi žirija u poslednjem trenutku otkažu, ali da razume takve situacije.

- Naravno, svi imamo privatni život. Nisam ni ja bila na dve emisije, otkazala sam, jer desila mi se bolest, a nisam mogla da dolazim ovde sa gripom i da radim. To se dogodi i moram da javim u poslednjem trenutku, šta da se radi, ne javlja mi se kad ću dobiti temperaturu.

Iako iza sebe ima bogatu karijeru, priznala je da nije uvek lako ostati pribran kada privatni problemi pokucaju na vrata. Ipak, profesionalizam je, kaže, iznad svega.

- Toga je bilo za tri života, što se mene tiče. Nauči se, ja i inače imam taj stav prema životu da ne zračim ljude oko sebe, čak i ako dođem sa nekim problemom ili nečim što mi se dešava. To sam i decu naučila, da ne iznose problem ili nešto iz kuće, nego da izađu sa osmehom, a ljudi kažu: "Blago tebi". Radim na sceni, zaista bi bilo jako ružno da neko primećuje da imam problem, jer sam tu da svoj posao radim kako treba - rekla je.

"Posebne emocije me vežu za RTS"

Posebne emocije vežu je za RTS gde je, kako kaže, stasavala kao profesionalac.

- Probudi se nostalgija, setim se. Iza sebe imam toliko stvari koje sam radila na RTS, naravno da se probude emocije. Imam kolege koje me s vremena na vreme pozovu da gostujem tamo, kada prođem onim hodnicima, po onom etisonu, kada uđem u šminkernicu, sudija, nekako se osećam ponosno i srećno, da sebi mogu da kažem: "Ponikla si u najboljoj mogućoj medijskoj kući, naučila si svoj zanat od najboljih, tu si danas gde si. Još uvek traješ, svaka čast". U tom smislu imam lep odnos i lepe emocije prema RTS-u - zaključila je Dragana za Telegraf.

