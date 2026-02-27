Slušaj vest

Dragan Marinković Maca, voditelj i glumac poznat po specifičnom humoru, od malih nogu suočavao se sa nemaštinom. Ali, nikada nije prestajao da se bori i danas je sebi izgradio veoma lep život uz suprugu Jovanu nadomak Beograda. Naime, sve što je štedeo uložio je u svoj dom u Batajnici, te je sebi napravio raj na Zemlji.

Ispred kuće dvorište je ukrašeno palmama, a velika crna ograda čuva glumčevu privatnost. Sve je izgrađeo u modernom stilu, a pored kuće se nalazi i firma. Kuća je prostrana, koliko se može zaključiti, makar po spoljašnosti, a najzanimljiviji detalji nalaze se upravo ispred doma.

Mali deo dvorišta uz ulicu, Maca je sredio perfektno, od travnjaka koji je ograđen posebnom dekorativnom ogradom.

Pažnju je posebno skrenula i maketa crkve ispred kuće, kao i još po koji detalji ukrašenog travnjaka, kao što je fontana.

Kako izgleda Macina kuća možete pogledati u galeriji ispod:

Dom izgradio sa 20 godina mlađom suprugom

Supruga Dragana Marinkovića Mace je dve decenije mlađa od njega. Lepa Jovana je po zanimanju frizerka, a za samo nekoliko meseci se udala za voditelja, iako je on nakon razvoda od poslednje žene dao obećanje da to više nikada neće učiniti.

Vest o njihovom venčanju odjeknula je kao bomba i izazvala mnoštvo predrasuda i komentara, a glumac je jasno stavio do znanja da ga ne interesuju tuđa mišljenja.

- Samo budali je pomodarstvo imati mlađu ženu. Sve što je pomodarstvo je smeće! Kao što je danas pomodarstvo biti gej. Znaš li koliko ljudi ima koji imaju ženu i decu, a sa strane se bodu... Ja da sam gej, gej sam i u čemu je problem?! Upoznao sam ih milion i radio sa njima. Igrao sam sa jednim evropsku predstavu, sjajan i normalan dečko - izjavio je Marinković za "Kurir" i dodao:

- Jovana je jedna divna i časna devojka. Bože zdravlja uskoro i majka moje dece koja nema potrebe da izlazi u javnost. Ona nije kao što su ove žene od poznatih, budale iskompleksirane kojima je dosadno, pa uz muža postaju kreatorke... Jovana nema tu potrebu za medijskom pažnjom. Ona ima svoj posao, kolorista je, radi ima svoje klijente, radi, ćuti...Te predrasude i lažni moral me ne interesuju. Uvek se nađe neki navodni intelektualac koji ima nešto da prokomentariše, užasna su vremena - istakao je Marinković.

I naglasio je da se Jovana veoma lepo slaže sa njegovim sinovima.

- Jovana se divno slaže sa njima. Jovana zaslužuje da ima decu, nažalost, imali smo tu tešku situaciju, tako da će dati Bog da se nas dvoje ostvarimo kao roditelji. Ja bih dece 20, neće niko biti gladan. Moja životna želja najveća je da imamo 11 dece, fudbalski tim, da živimo u hacijendi. Nas 13 za stolom - dodao je Maca.

