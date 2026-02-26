Slušaj vest

Milan Milošević jednom prilikom je govorio o estradi i otkrio da li je nekada bio u emotivnom odnosu sa poznatom ličnošću. Voditelj se našalio da je bio intiman sa pola estrade.

- S obzirom na to da spavam danju, snovi su mi jako uvrnuti. Bukvalno sam imao intimne odnose sa pola estrade (smeh). U snovima su mi bili od najvećih zvezda do onih koji su se tek probijali. Moji najbliži prijatelji znaju za te moje mokre čudne snove u kojima sam imao takva iskustva koja možda nikad nisam doživeo u realnom životu (smeh). Ne daj bože da kažem imena svih sa kojima sam imao intimne odnose u snu. Eto ovo nikad nisam javno rekao ali sve je to normalno jer su to sve ljudi sa kojima pričam često ili o kojima pričam često i ja, a i mediji koje uredno pratim. Podsvest je čudo, neke od njih ne bih štapom dirnuo, a u snu su mi bili ludilo, rekao je Milan Milošević nedavno.

Dobio ponudu da se bavi prostitucijom

On je govorio i o prostituciji i ponudi koju je dobio da se bavi najstarijih zanatom.

- Mogao sam da se bavim prostitucijom, ali se nikada u životu nisam time bavio! Ja sam posle srednje škole otišao prvo u Novi Sad da živim i tu sam upoznao jednog taksistu i njegovu ženu. Ja bio kao lep, govorili su drugi i oni su meni davali i pare, govorila mi da treba da idem u solarijum i oni mene upoznaju sa nekim dečkom. Da bi oni meni posle jedno mesec dana, slagaću te, rekli na večeri da imaju jednu super ideju - počeo je Milan pa nastavio:

- Kaže: "Ovaj što si ga upoznao, on zarađuje tako što se bavi jednim poslom, a u tebi smo videli da ti to možeš da radiš", kaže: "Ti da radiš za klijente samo koje ti biraš", rekoh: "Molim?", kaže: "mi ćemo da uložimo u tebe, u garderobu, u teretanu da ideš, ne moraš da budeš s kim nećeš", kada sam video koliko je sati, odmah sam zamislio kako me hapse. Ja sam njih vremenom izbegavao. Ispričam ja to mojoj mami, ona je bila u tom strahu, kaže: "S kim se ti družiš?"...Meni je sve krenulo otkako sam došao na televiziju Pink. Moj ulazak u rijaliti je bio mač sa dve oštrice, kada sam bio najbolji u svom poslu kao novinar - rekao je Milan Milošević u podkastu "Na liniji života".

Evo ko je sve Milanu stao na žulj

- Opomene pred utuženje sam imao tokom novinarske karijere i jednu tužbu od popularnog glumca koja se završila u moju korist. Odlično sam prošao i u tom smislu, što je dobro i za mene i za kompanije za koje sam radio. Godinama nisam bio u dobrim odnosima sa Aleksandrom Prijović što niko nije ni mogao da oseti, jer nikad se nismo pogrdno komentarisali, a ni sretali tako da je sve prošlo bezbolno i sada je sve u najboljem redu. Ona je naša najveća zvezda trenutno. Išao sam na njene koncerte i nastupe čak i kada nismo bili dobri. Mnogo volim njene pesme i glas i to nema veze sa našim privatnim odnosom. U Areni sam bio najveseliji dva puta i svuda samo reči hvale za nju. Kada se sretnemo javimo se jedno drugom i mislim da je to dovoljno nakon svega.

