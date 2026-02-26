Maja Marinković tvrdi da je Asmin zaljubljen u nju

U toku je esmija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Janjuša.

Dok je išaop klip Aneli i Luke tebi nije bilo dobro, skenirao si je poglednom non stop, zašto ne priznaš da imaš emocije?

- Nije me baš interesovalo ne mogu da grešim dušu. Gledao sam klipove kao i sve druge. Da me je ganulo, nije - rekao je Janjuš.

- Razumem ga. Ja kad sam gledao klip od prošle godine bilo je deset puta više emocija - rekao je Luka.

- On je sujetan i on to radi. Želi da žene oko njega obleću i misli da može da ima bivše devojke - rekla je Aneli.

- Janjuš je dokazao da svaku može da ima - rekao je Janjuš.

- Aneli nije ravnodušna, ali za njega sam ubeđana da ima veliku emociju prema Aneli. Ja kad jednom sasečem od tog posla nema ništa - rekla je Maja.

- Ja sam nju zvao, a ona je rekla: "jeste, pa da kažeš nekome". Neki dan dolazi i kaže:"Advokat mi je rekao da se sklonim jer će se njih dvoje pomiriti", majke mi moje rođene - rekao je Janjuš.

- Ma ajde pali! - rekla je Maja.

- Ajde sad tamo se pravdaj - rekao je Janjuš.

- Kad je video da ne može ni da me mazi, njemu nije dobro - rekla je Maja.

- Ona bi bila sa Asminom, ali ne sme jer joj je advokat rekao da će biti glupa - rekao je Janjuš.

