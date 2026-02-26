Slušaj vest

Pevačica Mina Kostić iz braka sa kolegom Igorom X ima ćerku Anastasiju. Sada je pevač posle mnogo godina progovorio o krahu braka i šokirao detaljima.

- U jednom trenutku mi je branila da viđam ćerku, pa sam ja uključio i socijalnu službu- rekao je on za "Hajp".

"Nijedan razvod ne prođe divno"

Podsetimo, Igor je nedavno u velikoj ispovesti otkrio u kakvim je sada odnosima sa Minom.

- Nema zle krvi. Bilo je nesuglasica, nijedan razvod ne prođe divno i bajno, naravno da je bilo tih ružnih stvari, ali ja iskreno da treba da se setim, zaboravio sam. Sve je sada na mestu, kako treba. Ja sam joj radio dva spota, ako mogu da joj nešto pomognem tu sam. Želim joj dobro u poslu, jer ako je njoj dobro, biće i dobro mom detetu koje je sa njom. To su sad gluposti da ja njoj želim bilo šta loše u bilo kom smislu. Želim joj da bude i uspešna i srećna i zdrava i sve drugo - rekao je tada između ostalog.

