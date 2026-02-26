Slušaj vest

Aca Kos privlači pažnju javnosti zbog bliskog odnosa sa političarem Čedomirom Jovanovićem, a sad je odlučio da ispriča kako su se upoznali. Kos je istakao da ga je otac nagovorio da se javi Čedi, jer je smatrao da može da mu pomogne u životu.

- Bio sam u jednoj emisiji, imao sam tremu od njega, ne znam da li je bila pozitivna ili... Plašio sam se šta će da mi odgovori. Kako će da reaguje, šta... Trebalo je da ga pitam jedno pitanje. Od tad datira naše prijateljstvo. Tata mi je rekao da mu se javim, da možda može da mi pomogne za nešto, ipak je poreklom iz Dubice, našeg kraja, ja sam ga poslušao. Čeda je meni bio nedostižan. Razmišljao sam - bolje da ga ništa ne pitam, pitaću ga kad dođe vreme! Tad ga ništa nisam pitao na kraju, posle smo se viđali po gradu - rekao je Aca Kos.

- Kraj njega sam jer ga iskreno volim i poštujem. Bez interesa sam tu. Baš me briga šta ko piše i komentariše. Šta pišu ljudi bez slike, lažni profili... To mene ne interesuje. Šta meni lično šalju ljudi i koliko je tu lepih poruka, to je to - jasan je bio Čedin najbolji prijatelj za "Republiku".

Inače, Čeda Jovanović posle razvoda od supruge Jelene živi sa Acom, koji je progovorio o odnosu sa cimerom i njegovoj bivšoj ženi. Kos je jako vezan za Jelenu, te navodi da će, iako je otišla na drugi kontinent, između njih "ljubav uvek biti ista".

- Izuzetno poštovanje imam za njegovu suprugu Jelenu. Nas je on zbližio i nju stvarno doživljavam kao svoju sestru. Kod roditelja sam jedinac, ali na nju gledam kao na sestru i sa njom sam prošao mnogo toga, i dobro i zlo. On nas je upoznao i on vrlo dobro zna zašto me je ostavljao sa njom. Kad god je imao poslovne obaveze, putovao, meni je govorio da budem tu za nju - rekao je Kos, kom je ostala praznina u srcu zbog Jeleninog odlaska iz Srbije u Ameriku.

- Ona sada nije u Beogradu, ali će ljubav uvek biti ista, kako za nju, tako i za njihovu decu, ja sam tu za njih, a on iznad svega - ispričao je Aca.

Kos podvlači: "Ceca i Čeda bi bili najbolji prijatelji da su živeli u drugom vremenu"

Jedna od tema koja intrigira javnost jeste tvrdnja da je upravo on uspeo da pomiri Cecu Ražnatović i Čedomira Jovanovića posle niza godina zahlađenih odnosa. Kos, međutim, tvrdi da pomirenje zapravo nije bilo ni potrebno.

- Ja smatram da se oni nisu ni svađali, tako da nije bilo potrebe ni da ih mirim. Čeda je jedna veličina, dobar čovek, kao i ona. Ja verujem da su živeli u drugom vremenu da bi oni bili najbolji prijatelji. Snimak koji smo okačili na kom Ceca i ja pevamo jeste bio iz stana u kom živimo, da - objasnio je Kos za pomenut medij.

