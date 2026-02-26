Slušaj vest

Bivša zadrugarka Sofija Una Manić, uživa u majčinstvu i privatnom biznisu koji dalje razvija sa svojim partnerom, a za Blic je progovorila i o učesnicima Elite 9. Ona nije štedela reči za Anđelu Đuričić.

Na samom početku razgovora, Sofija Una govorila je o majčinstvu i privatnom životu.

- Privatno, imam brojne obaveze, pre svega kada je briga o detetu u pitanju, a onda je tu i posao, razne neke stvari koje privatno pokrećemo, pa smo u mašini što se kaže. Mene je mnogo dete promenilo, a jesam žena inače, koja je posvećena porodici i meni je jako važno da smo svi na okupu. Najvažnije od svega - rekla je Una.

Ona je inače, progovorila o problemima sa kojima se susreo njen partner, a otkrila je da nije imala podršku u ključnim trenucima, kada joj je to bilo potrebno.

- Detetu jesam kupila apartman, moj partner je obezbedio sve što treba takođe, zaista se trudimo da porodici ništa ne fali. Jesu te cifre uvek zanimljive ljudima, ali ne treba akcenat da bude na tome. U tim teškim trenucima, kada je partner imao neke probleme, shvatila sam koliko je uvek bitno da smo svi zajedno, da materijalno nikad ne može da nadoknadi ništa - rekla je, pa nastavila:

- Što se tiče tih bombastičnih naslova, nisam ja neka velika zvezda, pa će o meni da se piše ne znam ni ja šta, ali svakako da naslovi utiču na decu poznatih. Ja sam i dok sam bila u rijalitiju nastojala da se ne obrukam, u čemu sam uspela, a isto tako da moje dete sutra ne bi čitalo ko zna šta sve o meni.

Ima mišljenje o Eliti 9

Kada je u pitanju Elita 9, Una iskreno, tvrdi da i sada uspeva da isprati glavne priče i dešavanja na imanju u Šimanovcima.

- Cela priča oko Aneli Ahmić i Asmina mi je nekako obeležila do sada ovu sezonu, uprkos drugim pričama, jer je nekako dete tu po sredi. Srčano su svi pratili tu priču, a generalno sve to posmatram iz uloge majke. Ježim se od ovih majki koje su ušle u rijaliti, a napolju im drugi čuvaju decu. Ne bih to mogla nikada, ne znam. Mislim da posao može da se nađe napolju, a ovo je strašno.

Aniti majka čuva dete, a svakako mi je skaradno sve ovo što rade u rijalitiju. Okej, kad si mlad mnoge stvari su dozvoljene, ali za moj ukus, ovo sve je veliki užas. Ne postoji novac koji bi mene naterao da odem i ostavim Iskru, da je ne vidim deset meseci - rekla je Una.

Una nije ni na sekund štedela Anđelu Đuričić, a sve jer je zapamtila šta je pričala o njoj pre nego što se ostvarila u ulozi majke.

Anđela je inače, raskinula sa Gastozom, te se posvetila putovanjima i porodici.

- Ja sam dobra inače sa Pavlom Jovanovićem, a inače sam puno toga čula i svedočila sam nekim stvarima, pa otud znam mnogo što šta o Anđeli. Generalno, ona i ja smo imale velike sukobe u rijalitiju. Mnogo me je potcenjivala, pričala je o braku i tome kako ja nisam postala majka, ma svašta.

Da bi kasnije, baš ona pročitala čestitku Lepom Mići od mene i moje ćerke. Ona je mnogo poletela i sa Gastozom i sa Pavlom, ona ima tip muškarca za koji se lepi i koji imaju novca. Gastoz možda nema toliko novca, ali ima medije gde god da se pojavi, pa ona to koristi. Anđela gazi preko mrtvih za sve što je u pitanju. Ne bira sredstva, ona je hladnokrvna i zla, retko loša osoba - rekla je Una, pa je nastavila žestoko:

- Ona nije ni u rijalitiju ništa pokazala, nema nijedan kvalitet, mislim da ni kao voditeljka ne bi mogla. Kad se sabere sve, mnogo je tu suza proliveno, i od strane ljudi koji su bili zainteresovani za nju, ali videćemo.

kurir / blic

