Kako mediji prenose, ponosni roditelji su odlučili da nasledniku daju ime Simeon, a pevačica se porodila carskim rezom.

Ime nosi jaku simboliku

Ime Simeon potiče iz hebrejskog imena (Shim’on) i znači "onaj koji sluša" ili "Bog je čuo". U Bibliji, Simeon je jedan od dvanaest sinova Jakova i osnivač jednog od dvanaest izraelskih plemena. Ime nosi konotaciju poslušnosti, spremnosti na učenje i duhovne pažnje.

Zanimljivo je da se danas, 26. februara, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi obeležava praznik posvećen Stefanu Nemanji, rodonačelniku loze Nemanjića i utemeljivaču srpske države. Sveti Simeon Mirotočivi, kako mu je bilo monaško ime, čovek koji je mač zamenio krstom, danas se posebno slavi među vernicima.

Stefan Nemanja, osnivač srpske vladarske dinastije Nemanjića, umro je na današnji dan 1200. godine, a njegovo nasleđe ostalo je temelj srpske države i Srpske pravoslavne crkve.

Dan rođenja malog Simeona simbolično pada na datum koji nosi veliku istorijsku i duhovnu vrednost za srpski narod.

Jedna od retkih pevačica sa estrade koja se porodila u državnoj bolnici

Malo pre porođaja, Nikolina Kovač je objasnila zbog čega je odlučila da se porodi u državnoj bolnici i porodilištu, a ne u privatnom.

- Ja imam drugačije mišljenje, zbog situacija koje smo imali sa Nikolajem, imam totalno poverenje u državnu kliniku, u kojoj ću se poroditi, i u svog doktora koji me porađao sa Nikoletom - naglasila je Nikolina.

