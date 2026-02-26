Poreklo

- Rodio sam se u jednom selu Donji Cerani, u jednoj zemljoradničkoj familiji, bilo nas je petoro. Ne krijem da sam pomagao porodici, čuvao stoku, sve sam to radio i pored odlaska u školu, ali to je bilo normalno - rekao je Mile.

- Kada sam bio osmi razred roditelji su otšli za Ameriku i moj najstariji brat bio mi je kao dugi otac, živeo je u Sarajevu. Imao je ženu i dete i stanovali smo u jednoj baraci, jednoj sobi svi. Kod njega sam otišao i završio srednju školu. Teško je doći iz provincije u veliki grad i početi se baviti muzikom, posebno je Sarajevo bilo muzička metropola tada. Bilo je par pevača koji su bili ozbiljne zvezde. Počeo sam da pevam po domovima kulture i primetili su me, bili su neki momci koji su osnovali bend „Prinčevi" i ja sam počeo sa njima da sviram bas gitaru pored obaveza prema školi, počeo sam i da pevušim i idem na neka takmičenja amatera - prisetio se pevač svojih početaka.