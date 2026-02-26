Slušaj vest

Bivši zadrugar Bane Čolak, koji se potpuno povukao iz javnosti, sada se javno obratio svojoj lepšoj polovini Ivani Krunić, koja se večeras takmiči na Pesmi za Evroviziju sa grupom "Harem girls".

- Icko moj, od kad te poznajem, znam kolika ti je želja da se pojaviš na jednom ovakvom takmičenju. Iako smo zajedno prošli puno klubova, puno nastupa, malih i velikih bina, putovanja i avantura, znam da ovo večeras za tebe ima posebno značenje. Puno mi je srce sto te vidim tamo gde oduvek znam da pripadaš, zato večeras sijaj kao i uvek i pokidaj! - napisao je Bane Čolak i poručio svima da glasaju za njegovu partnerku.

- 10 na 5556, glasamo jako i idemo u finale - napisao je Čolak, na šta mu je Ivana Krunić odgovorila:

- Bandži moj... Od kad si ti došao u moj život sve prelepo je krenulo jer se zajedno borimo! Sve je lakše uz tvoju podršku - poručila mu je Krunićeva.

Inače, Bane Čolak je batalio rijaliti i postao menadžer Ivane Krunić.

Povukao se iz medija

Podsetimo, Bane se nedavno prisetio i toga kako je nekada zarađivao, te tvrdi da se nije libio da radi razne poslove, a u opticaju su bili oni od branja malina, do mešanja maltera na groblju.

- Povukao sam se malo iz medija, ali je istina da sam hteo da se sklonim iz cele te rijaliti priče, jer odavno nisam deo toga svega. Ja sam u rijaliti ušao da bih zaradio novac za stan. Živeli smo ranije privatno, seljakali smo se, ali sam imao jasan cilj. Ivana i ja smo imali ideju da sebi sve to obezbedimo, da imamo krov nad glavom i tako dalje. Ja sam sada menadžer mojoj Ivani, ali imam još pevača sa kojima radim na dnevnom nivou - kaže Bane, pa dodaje:

- Hteo sam prosto da krenem nekim drugim vodama i misli da sam se nekako izdvojio i sklonio od cele te priče. Ne bih voleo da se ponovo vratim u rijaliti jer bi nekako to bio moj lični poraz u smislu toga da nisam napredovao ovako kao ličnost. Dobra stvar je da sam upoznao Ivanu u celoj toj priči i eto ostali smo zajedno. Posle svega nekako smo uspeli da sačuvamo svoju sreću, i jeste istina da su pričali da nećemo da uspemo. Mismo dokazali da nam je veza predivna - rekao je on.

