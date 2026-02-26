Slušaj vest

PZE 2026 donosi mnoga iznenađenja, a jedno od najvećih privuklo je pažnju publike - učešće Milice Burazer, sestre od tetke proslavljene teniserke Ane Ivanović.

Milica je najpre otkrila kako se oseća nakon završenog nastupa.

- Osećam se sjajno, kao Novak Đoković kada izađe na Vimbldonu skršen i pobedi - rekla je, a na pitanje da li će se naljutiti Ana što se poredi sa Đokovićem rekla je:

- Neću sa sestrom da se upoređujem to nije dobro. Poželela mi je puno sreće, rekla je da navija za mene i daće da glasa. Čula je pesmu.

Bivšeg zeta, Bastijana Švajnštajgera nije želela da previše komentariše.

- Ne znam da li je Bastijan čuo pesmu, ako odemo u Beč onda ćemo o tome.

Ovo je njeno primarno zanimanje

Iako šira javnost Milicu sada upoznaje i kao pevačicu, njena primarna profesija je gluma, prema kojoj gaji ljubav još od malih nogu. Rođena je 1993. godine u Beogradu, a već sa šest godina počela je da igra u dečjem pozorištu. Pored glume, odranije se bavi i plesom.

Glumu je diplomirala 2017. godine u klasi profesora Nebojše Dugalića i Hane Selimović. Televizijska publika ju je najviše zapazila po ulogama u hit serijama, među kojima se izdvajaju popularna „Igra sudbine”, „Klan”, „Kljun”, „Vojna akademija”, kao i serija „Mala supruga”, u kojoj je pobrala simpatije tumačeći lik Ruže.

