Pevač Sloba Radanović trenutno uživa na Maldivima sa porodicom, suprugom Jelenom, sinom Damjanom i Jeleninim sinovima iz prvog braka.

Povremeno dele trenutke na društvenim mrežama, a jasno je da im godi odmor. To potvrđuju i objave Jelene, koja se opustila na plaži i pokazala zanosne obline u kupaćem kostimu. Sloba je mirno uživao na ležaljci, a kasnije mu se pridružila i tu je nastao snimak Jelene u toplesu.

Pevač Sloba Radanović trenutno uživa na Maldivima sa porodicom - ženom Jelenom, sinom Damjanom i Jeleninim sinovima iz prvog braka.

Ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da je i Slobina bivša ljubav, Luna Đogani, trenutno isto na Maldivima.

Luna je na odmor otišla sa svojim suprugom Markom Miljkovićem, sa kojim je ušla u emotivni odnos nakon raskida sa Slobom.

Đoganijeva je podelila idiličan prizor, uz poruku:

Foto: Prinstcreen

- Jedva čekam od sutra da vam kačim sve, čekala sam da izađe klip. Tako sam srećna - napisala je bivša zadrugarka Luna Đogani, a da li se srela sa bivšim partnerom, ostaje da saznamo.

