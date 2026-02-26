UDALA SE ZORANA JOVANOVIĆ! Upoznala fudbalera preko aplikacije, a sad organizovali tajno venčanje u Americi: Tek da čujete šta je mlada nosila... (FOTO)
Poznata blogerka Zorana Jovanović Zoranah i njen partner golman Eloj Rum, sa kojim trenutno živi u Americi, uplovili su u bračne vode. Par je organizovao intimno venčanje u Americi, na kojem su prisustvovali samo najbliži prijatelji i članovi porodice, daleko od očiju javnosti.
Venčanje je bilo intimno, samo za najbliže. Za ovu priliku, blogerka je obukla beli sako i čizme do kolena.
"Rekao mi je da me voli posle dve nedelje"
Inače, Zorana Jovanović Zorannah sa verenikom živi u Holandiji, a jednom prilikom izazvala je potpuni haos na društvenim mrežama kada je priznala da je dobila ključ od njegovog stana i karticu pre nego što je upoznao.
- Dao mi je ključ od kuće i kreditnu karticu pre nego što me je ikada upoznao uživo, preselila sam se na drugi kontinent posle deset dana zbog njega, rekao mi je da me voli posle dve nedelje i preselili smo se nazad u Evropu posle tri meseca. Provodimo svaki dan zajedno još od tada - napisala je Zorana tada.
kurir.rs/blic
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: