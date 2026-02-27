Slušaj vest

Poznata blogerka Zorana Jovanović Zorannah udala se za golmana Eloja Ruma, sa kojim trenutno živi u Americi.

Venčanje je bilo intimno, a fotografije sa događaja osvanule su na društvenim mrežama.

Zorannah je imala neobičan stajling - umesto tradicionalne venčanice, odlučila se za beli sako i čizme do kolena, na glavi je nosila naočare za sunce, dok je u rukama držala pasoš i papire za venčanje, detalj koji je mnogima odmah privukao pažnju.

Eloj je na svom profilu podelio sliku u braon jakni i beloj majici, uz komentar "Venčaćemo se!".

Komentari ispod njegove objave brzo su se nizali, a pored brojnih čestitki našao se i jedan duhovit: "Kaže on: 'Nećemo praviti veliku svadbu, jer je to bacanje para', pa su posle venčanja otišli u grčki restoran na ručak", napisala je jedna korisnica.

Inače, Zorana je svog partnera upoznala preko aplikacije za upoznavanje, a zbog toga se našla na meti kritika.

Fudbaler ima brak iza sebe u kom je dobio ćerku, a na društvenim mrežama prati ga skoro 100 hiljada ljudi.

"Rekao mi je da me voli posle dve nedelje"

Inače, Zorana Jovanović Zorannah sa verenikom živi u Holandiji, a jednom prilikom izazvala je potpuni haos na društvenim mrežama kada je priznala da je dobila ključ od njegovog stana i karticu pre nego što je upoznao.

- Dao mi je ključ od kuće i kreditnu karticu pre nego što me je ikada upoznao uživo, preselila sam se na drugi kontinent posle deset dana zbog njega, rekao mi je da me voli posle dve nedelje i preselili smo se nazad u Evropu posle tri meseca. Provodimo svaki dan zajedno još od tada - napisala je Zorana tada.

