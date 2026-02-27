Slušaj vest

Mia Borisavljević progovorila je o malo čudnom trenutku u životu, a to su njeni snovi u kojima joj dolazi pokojna baka koja joj povremeno govori šta će se dešavati na ovom svetu. Trenutak koji nikada neće zaboraviti iz razgovora sa bakom u snovima, je taj, kada joj je umro otac.

Pevačica se prvo dotakla svog oca koji je preminuo nakon bolesti, a u snovima su se pre njegovog odlaska, kako kaže, pozdravili.

- Rekla si da si znala da će on da umre. Da duže vreme, godinama unazad, imaš snove u kojima se pojavljuje tvoja baka, očeva majka, koja ti priča neke stvari koje će se desiti - započela je priču voditeljka, na šta je Mia rekla...

- Kad sam rekla da sam znala da će on da umre, to je bilo kada je on već bio u bolnici 12-13 dana. Malo je bio u komi, malo ne. Ja sam tada, tih dana, imala san gde se on javio i pokazao mi gde ide i pozdravili smo se - ispričala je Mia Borisavljević, pa ispričala još jedan san.

- Ja sam ostala u drugom stanju otprilike 2. jula, a 7. jula sam sanjala baš taj san sa bakom da sedimo u našoj staroj kući u Valjevu i da leži beba u roze skafanderu - kao devojčica, izeđu mene i babe. I kaže baba: "Sledeće godine u ovo vreme ćemo biti ovde ti, ona i ja. I onda sledeće godine, 7. jula, je umro moj otac. Inače, kad se Ema rodila bio je sneg i bila je u roze skafanderu - rekla je Mia Borisavljević za Adria TV.