PEVAČ ODBIO 30.000 EVRA ZA UČEŠĆE U RIJALITIJU: Sa tom sićom, za tu količinu blamaže je premalo!
Amel Ćeman Ćemo i ako je bio učesnik rijalitija "Farma", nedavno je otkrio da je dobio još jednu ponudu za učešću u rijalitiju, ali je on to odbio. Kako kaže, mala je cifra od 30.000 evra, da bi se blamirao.
Ćemo je jednom prilikom evocirao uspomene u rijalitiju sa Majom Nikolić, a onda je rekao:
– To je bilo u mom prošlom životu, sada Maja me uporno nagovara na ta zlodela, ali ne bih da učestvujem u tome. Sve ima svoju cenu, a moja je visoka – jasan je bio Ćemo tada.
Nikolićeva mu je tada ponudila 30.000 evra da uđe u rijaliti sa njom na 4 meseca, međutim pevač nije pristao.
– Sa tom sićom se ti bavi, za tu količinu blamaže je premalo – zaključio je pevač tada.
Neću da izgledam kao deda
Pevač je sada otkrio da je spreman da ode pod nož ukoliko za to oseti potrebu.
–Svaka javna ličnost mora da vodi računa o sebi. Ne samo žene nego i muškarci. Verovatno će se desiti da posetim estetskog hirurga. Ne sada da izgledam kao voštana figura, ali čisto da se povede računa da ne izgledam baš kao deda – rekao je Ćemo.
Ćemo je ovom prilikom objasnio da ljudi ne treba da se stide nikakvih korekcija.
– Sramota je raditi stvari koje ugrožavaju druge, ali raditi na sebi to apsolutno nije. Verovatno postoje ljudi koje je sramota, ali ja lično ne spadam u te stidljive, tako da zašto da ne – objasnio je on.
