Boža Džons, je kako kaže, jedini koji je ušao u luksuznu nekretninu Maje Marinković, a sada je gostovao u emisiji Pitam za druga, gde je otkrio kako izgleda Majina nekretnina.

- Kako je lep Majin stan. Planiraju da kupe ove ili sledeće godine još jedan stan, možda neće penthaus. Ja sam jedini koji je bio tamo kod nje. Nebitno što ja nju volim, ne sviđa mi se dosta toga što tamo radi. Dozvolila je Janjušu da joj postavlja ultimatume, kao prvostepeni rijliti igrač. Ako ona do sredine aprila ne uđe u vezu, neće ni ući. Ono je sa Filipom bilo igranje.

Osvrnuo se i na Janjuševo raskrinkavanje Maje i advokata.

- On je onda za rijaliti... Aneli i Asmin spuštaju loptu zbog deteta, ne verujem da će nešto biti. Ona možda čeka trenutak da uđe u neki odnos zbog neke igre. Ja sam mislila da će oni ući u vezu sa nekom i da će njoj biti dosadno, pa bi gledala da r*zje*be kako bi dokazala da može da ga ima. To je njena igra, njoj je tamo dosadno.

