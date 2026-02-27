Slušaj vest

Usvojena ćerka Filipa Ceptera, Ema Cepter, oglasila se na društvenim mrežama iz večernjeg izlaska i pokazala svoj nesvakidašnji stajling, koji je, između ostalog, činila i kombinacija sa kupaćim kostimom. Smelo modno izdanje odmah je privuklo pažnju javnosti i izazvalo brojne komentare.

Ema se u jednom prestoničkom lokalu pojavila u kupaćem kostimu, preko kog je u početku imala samo sako. Iako je sako na samom dolasku poslužio kao svojevrsni modni paravan, vrlo brzo ga je sklonila, pa je ostala u izdanju koje je izazvalo brojne poglede, ali i komentare prisutnih. Samopouzdano i bez zadrške, Ema je pokazala da ne mari previše za tuđa mišljenja, već da prati sopstveni stil i osećaj slobode.

Poznata po luksuznom načinu života, putovanjima i skupim modnim kombinacijama, Emi Cepter često se nalazi u fokusu interesovanja, naročito na društvenim mrežama, gde rado deli trenutke iz privatnog života. Ovog puta, njen izlazak u kupaćem kostimu dodatno je podgrejao interesovanje javnosti i otvorio pitanje granice između modnog izraza, provokacije i lične slobode.