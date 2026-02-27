Slušaj vest

Deni Boneštaj nosi titulu rekordera na estradi po broju dece.

Pevač iz prvog braka ima ćerku, dok sa sadašnjom suprugom Ines ima čak četvoro dece, tri sina Nasera, Leona i Lukijana i ćerku Hanu. Iako se mnogi pitaju kako uspeva da odgaja toliku porodicu. Jednom prilikom je istakao da od hita koji je snimio pre 20 godina, "Crno meče", i danas uspeva da prehrani petoro dece.

Deni se dva puta ženio, a njegova bivša i sadašnja žena se toliko dobro slažu da bukvalno jedna drugoj čuvaju decu!

- Moja žena Ines se čuje sa mojom bivšom ženom. Moje bivše žene se jako poštuju, to je jako bitno. Ja sam išao za Holandiju i poveo sam sina, a moja bivša žena je tamo vodila računa o njemu. Igrao se sa njenom decom – ispričao je ponosni otac.

Deni Boneštaj Foto: Nenad Kostić, Printscreen, Printscreen/Instagram

Kada je u pitanju stalno proširenje porodice, Deni ima jasnu viziju i priznaje da je po tom pitanju prilično tradicionalan:

- Recept za srećan brak ide ovako, svake godine po jedno dete, žena je kod kuće, ti radiš, donosiš pare i svima lepo - poručio je Boneštaj.

Podsetimo, samo jedan pevač ima veći broj naslednika od Denija. U pitanju je njegov kolega Điovani koji ima osmoro dece.

Kurir.rs

