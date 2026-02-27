Slušaj vest

Luna Đogani sa svojim suprugom Markom Miljkovićem, otišla je na odmor, na Maldive. Ona je svoje verne pratioce obavestila o ovom putovanju, a rekla je i da joj je ovo poklon za rođendan od supruga. I tu je došlo do nesporazuma!

Luna je počela da dobija poruke u nenormalnim količinama, a ona se sada oglasila i moli da prestanu da joj se šalje poruke, jer je na odmoru, a rođendan joj je 8. marta.

- Ljudi, nije mi danas rođendan. Ovo je rođendanski poklon, ali pre mog rođendana. Rođendan mi je 8. marta. Nemojte mi čestitati rođendan sada, stižu mi poruke, a nije mi rođendan. Hvala vam svakako, ali prebacite te čestitke na 8. mart. Nemojte da mi zatrpate inboks, na odmoru sam, molim vas ostavite me – poručila je Luna svojim fanovima.

Ipak, njen suprug Marko Miljković imao je potpuno drugačiji stav povodom situacije, pa se ubacio i našalio na račun njene molbe:

- Pustite vi nju šta priča, slobodno joj čestitajte. Rođendan se slavi barem mesec dana, pogotovo 30. rođendan. Je li tako Luna? Za 30. rođendan 30 dana slavlja - naveo je on.

Na istom mestu Sloba i Jelena

Pevač Sloba Radanović trenutno uživa na Maldivima sa porodicom, suprugom Jelenom, sinom Damjanom i Jeleninim sinovima iz prvog braka.

Ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da je i Slobina bivša ljubav, Luna Đogani, trenutno isto na Maldivima.

Luna je na odmor otišla sa svojim suprugom Markom Miljkovićem, sa kojim je ušla u emotivni odnos nakon raskida sa Slobom.

Đoganijeva je podelila idiličan prizor, uz poruku:

- Jedva čekam od sutra da vam kačim sve, čekala sam da izađe klip. Tako sam srećna - napisala je bivša zadrugarka Luna Đogani, a da li se srela sa bivšim partnerom, ostaje da saznamo.

