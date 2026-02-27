Slušaj vest

Nataša Kojić svoj povratak u Srbiju, nakon dugogodišnjeg života u Americi, obeležila je učešćem na prošlogodišnjem učešću na Pesmi za Evroviziju.

Taša nije prošla kako je i ona sama, a i kako su mnogi drugi očekivali, a sada se oglasila i iznela svoje mišljenje o ovogodišnjem takmičenju.

- Ako LAVINA ne pobedi na PZE 2026, stvarno se samo vrtimo u istom starom s**nju iznova i iznova... Pozdrav za moje Nišlije, iako ovo nije o Nišu, već o kvalitetu ove pesme - tekstu, nastupu, aranžmanu, originalnosti. Nadam se da će RTS da popravi live miks u finalu - napisala je Kebina ćerka.

1/15 Vidi galeriju Lavina na PZE 2026 Foto: Printskrin RTS

Podsetimo, grupa "Lavina" se plasirala u finale, a i na kladionicama su među favoritima, trenutno na trećem mestu.

Snimak Nataše Kojić Taše sa PZE rasplakao je mnoge

Kutak, odnosno separe gde je sedela pevačica Nataša Kojić Taša bio je potpuno prazan. Ona je sama sedela pre i nakon svog izvođenja pesme na velikoj sceni.

Na društvenim mrežama nizale su se objave o ovom kadru, a mnogima je bilo žao što je ćerka Dragana Kojića Kebe usamljena u svom separeu dok su drugi vrvili od članova tima.