EKSKLUZIVNO DANAS U PULSU SRBIJE! Aca Amadeus po prvi put odgovara na optužbe supruge i ćerke
Aleksandar Stanimirović, član Amadeus benda, poznatiji kao Aca Amadeus, poslednjih dana je izneo ozbiljne optužbe na račun bivše supruge S.S i ćerke Vaske.
Aca je izjavio da ga je bivša supruga varala sa učenikom, nakon čega je rešila da se oglasi njegova ćerka.
Po prvi put iskreno i bez dlake na jeziku, ćerka Ace Amadeusa govoriće o porodičnoj drami koja je obeležila protekle dane.
Pratite na Kurir televiziji, od 12.10 časova, u emisiji "Puls Srbije".
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs