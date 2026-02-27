Slušaj vest

Aleksandar Stanimirović, član Amadeus benda, poznatiji kao Aca Amadeus, poslednjih dana je izneo ozbiljne optužbe na račun bivše supruge S.S i ćerke Vaske.

Aca je izjavio da ga je bivša supruga varala sa učenikom, nakon čega je rešila da se oglasi njegova ćerka.

EKSKLUZIVNO DANAS U PULSU SRBIJE! Aca Amadeus po prvi put odgovara na optužbe supruge i ćerke Izvor: Kurir televizija

Po prvi put iskreno i bez dlake na jeziku, ćerka Ace Amadeusa govoriće o porodičnoj drami koja je obeležila protekle dane. 

Pratite na Kurir televiziji, od 12.10 časova, u emisiji "Puls Srbije". 

