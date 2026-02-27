Slušaj vest

Redovno na društvenim mrežama, možemo videti mnoge preparate za mršavljenje, za negu lica i tela, koje navodno reklamiraju poznate ličnosti.

Reklama koju vlasnici proizvoda, objave, ubrzo dođe i do poznatih ličnosti, a sve više je onih koji se odmah oglase i otkriju da je sve to samo jedna velika prevara. Marketing magovi koji misle da će proizvod prodati ako stave sliku neke pevačice, glumice ili influnserke, sada su odlučili da iskoriste lik i delo pevačice Goce Tržan.

Videvši da njena slika prati preparate za mršavljenje, pevačica se odmah oglasila

– Nikad nisam ni počinjala ni „prestanula“ da koristim ovo s*anje koje ne znam ni šta je, zloupotreba mojih slika i loša fotomontaža je očigledna pa mi više, molim vas, ne šaljite poruke sa pitanjima da li sam ovo koristila da smršam!!! Hvala i ne nasedajte na internet prevare- napisala je Goca.

Snežana Đurišić isto prošla

Mnogi su komentarisali da je upravo njen lik na reklami bio upotrebljen upravo zbog toga što Snežana ima ogroman broj fanova.

-Valjda i oni znaju koga će da upotrebe za ovakve stvari. Toliko sam poziva imala, ljudi su ne proveravajući poručivali te čajeve. Ja sam demantovala to svuda. Ne znam, možda takav čaj postoji, ali ja ga nisam pila- objasnila je pevačica.