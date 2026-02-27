Slušaj vest

Zoran Pejić Peja nedavno je gostovao u jednoj emisiji gde je svojim stavom izazvao bes mnogih žena kako u Srbiji tako i u regionu.

Voditelj ističe da je kuhinja isključivo namenjena pripadnicama lepšeg pola, a kako kaže, muškarcu nije ostavljeno da radi kućne poslove.

- Možda će sada mnoge žene da mi zamere, ali kod nas u kući se zna ko je žena, a ko muškarac. Ponosim se njom što kuva, svaka joj čast što kuva, time pokazuje da je žena. Kad vidim muškarca u kuhinji i on secka, pa, bajo, obuci haljinicu pa kuvaj. Uzmi usisaj, uzmi džoger i briši onda - rekao je Peja na Red TV

Oštri komentari na račun voditelja

Njegova izjava naišla je na brojne osude, mahom od žena koje se ne slažu sa ovakvim načinom razmišljanja, do te mere da ga nazivaju prostim.

- "Ne slažem se sa tim. Muž i ja smo kuvari i on kuva bolje od mene", "Primitivizam teški", "Žena nije rob, ako mogu da joj pomognem i smanjim obaveze zašto da ne", "Bože, gde živiš ti", "Živiš u 18. veku", "Kakva glupost", "Seljačino" - bili su samo neki od komentara ispod snimka.

