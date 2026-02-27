PUNĐU POČUPALA, MASKARA SE SLILA NIZ LICE OD SUZA: Žena fudbalera plakala zbog njega na dan venčanja - Patosirao je rečima koje joj je izgovorio
Snežana i Milan Borjan već deceniju su u idiličnom braku. Međutim, dan kada su izgovorili sudbonosno "Da", Snežana će pamtiti čitavog života. Osim što se zavetovala na večnu ljubav svom izabraniku, ona je i prolila suze zbog njega, a frizuru, to jest punđu koju je imala je počupala.
- Na dan moje svadbe ulazim u hotel, par sati pred venčanje, a moj iskreni muž me pogleda i kaže "frizura i šminka su ti užasne, izgledaš kao neka baba". Da, verovali ili ne, to mi govori na dan svadbe, tri sata pred venčanje - ispričala je žena fudbalera, pa dodala:
- Za pet minuta crnilo od šminke mi se slivalo niz celo lice od suza, a punđu sam počupala! Ovaj čovek je uspeo da me smiri, našminka prelepo i od tih počupanih ekstenzija napravi predivne lokne.
Kako je u tom ludilu i stresu to uspeo, ne znam, a mislim da ne zna ni on, sada posle šest godina. Pa zamislite koliko ga volim - napisala je tada Borjanova žena.
Kurir.rs