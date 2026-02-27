Slušaj vest

Asmin Durdžić je danas "popio" osude od svog prijatlja Dače Virijevića jer ne prestaje da ispituje za Maju Marinković, te da nikako ne može da se odlepi od nje.

- Kad sam te šta pitao za Maju - bunio se Asmin.

- Juče. Još jednom me pitaj za Maju. Tebi je došao brat i rekao ti za Maju - naveo je Virijević.

- Lažeš kao pas, boli me k*rac ko je šta rekao. Za Maju imam dve opcije da je vređam ili da ignorišem - pravdao se Asmin.

Dača nastavio da ga pecka

- Uhvatila te u mat poziciji - rekao je Dača.

- Okrećeš priču kako tebi paše. Ona mi dobacuje do 11 do pet ujutru, šta da radim. Ignorisao sam Maju, i šta sam dobio, osam dana sam je ignorisao. Što ti nisi ignorisao Aneli, pa te ispolivala čorbom i supom - rekao je Durdžić.

- Ti i Maja se uhodite međusobno. Prija vam to, lažeš ko pas - rekao je Dača.

