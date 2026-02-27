Slušaj vest

Asmin Durdžić je danas "popio" osude od svog prijatlja Dače Virijevića jer ne prestaje da ispituje za Maju Marinković, te da nikako ne može da se odlepi od nje.

- Kad sam te šta pitao za Maju - bunio se Asmin.

- Juče. Još jednom me pitaj za Maju. Tebi je došao brat i rekao ti za Maju - naveo je Virijević.

- Lažeš kao pas, boli me k*rac ko je šta rekao. Za Maju imam dve opcije da je vređam ili da ignorišem - pravdao se Asmin.

Asmin Durdžić je danas proslavlja 36. rođendan a u Eliti je dobio poruku od porodice Foto: Printscreen

Dača nastavio da ga pecka

- Uhvatila te u mat poziciji - rekao je Dača.

- Okrećeš priču kako tebi paše. Ona mi dobacuje do 11 do pet ujutru, šta da radim. Ignorisao sam Maju, i šta sam dobio, osam dana sam je ignorisao. Što ti nisi ignorisao Aneli, pa te ispolivala čorbom i supom - rekao je Durdžić.

- Ti i Maja se uhodite međusobno. Prija vam to, lažeš ko pas - rekao je Dača.

Ne propustiteStarsASMIN PONOVO VREĐA STANIJU, TVRDI DA NIJE DOVOLJNO LEPA KAO ŠTO IZGLEDA NA INSTAGRAMU! Alibaba šokirao rečima, niko nikada ovako nije ponizio starletu
Asmin ostavio Staniju
RijalitiPUNA ŠERPA VODE DAČI NA GLAVU! Aneli okupala Virijevića, ona molila za pomoć, obezbeđenje u pripravnosti!
Aneli Ahmić
Rijaliti"PRIJA MI... PECKAMO SE" Maja Marinković priznala sve o osećanjima i odnosu s Asminom, pa spomenula i Staniju!
Screenshot 2025-10-04 165945.png
RijalitiASMIN NASRNUO NA CIMERA TOKOM REKLAMA, OBEZBEĐENJE ULETELO U KUĆU Uneo mu se u facu i zapretio, svi u šoku
Asmin Durdžić i Dača Virijević
Rijaliti"IZNERVIRAO SE ŠTO ME NEMA, TRAŽIO SI ME PO IMANJU" Aneli i Asmin sve bliži, Durdžić gori od ljubomore, položio test da je i dalje voli
Aneli Ahmić i Asmin Durdžić

 Pogledajte dodatni snimak:

08.02.2026. STARS SPECIJAL S02 EP18 Izvor: Kurir TV