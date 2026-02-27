Slušaj vest

Petak je rezervisan za nominacijeOdabranih, a prva na redu da nominuje bila je Dragana Stojančević.

- Ponovo ću nominovati Boru, on je vređao moju porodicu, vređao pokojnike, za svakog priča da su loši ljudi, a pokazalo se da je on loš čovek, ljubomoran je na muškarce u kući, na prve teme, ljubomoran na Jovanu, ne mrzim ga ali mislim da je jako loš čovek, iskompleksiran, svakog je prodao i izdao - rekla je Dragana.

Vanja udarila na bivšu prijateljicu

- Baš razmišljam u direktnom sukobu sam sa Borom i Asminom, ali neću njih. Meni je Dušica isto nepodnošljiva, ali neću ni nju. Nominovaću Aleksandru Jakšić, mislim da je ozbiljan folirant, nema stav i karakter, naštelovana je na rijaliti, indirektno ponižava nekog bez razloga, to je meni radila na podeli budžeta, osetila sam tu nadobudnost. Navodno smo se družile, a preterano mi je navalentna, usiljena, nemam lepo mišljenje o njoj - rekla je Vanja Prodanović.

Svi udarili na Vanju u Eliti
