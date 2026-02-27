- Bio sam u jednoj emisiji, imao sam tremu od njega, ne znam da li je bila pozitivna ili... Plašio sam se šta će da mi odgovori. Kako će da reaguje, šta... Trebalo je da ga pitam jedno pitanje. Od tad datira naše prijateljstvo. Tata mi je rekao da mu se javim, da možda može da mi pomogne za nešto, ipak je poreklom iz Dubice, našeg kraja, ja sam ga poslušao. Čeda je meni bio nedostižan. Razmišljao sam - bolje da ga ništa ne pitam, pitaću ga kad dođe vreme! Tad ga ništa nisam pitao na kraju, posle smo se viđali po gradu - rekao je Aca Kos.