Poslednjih par dana sva dešavanja pod estradnim nebom ostala su u senci javnog prepucavanja Ace Amdeusa i na drugoj strani njegove bivše žene i ćerke. Prljav veš na izvol'te stavila je i jedna i druga strana, a međusobne optužbe podelile su i javnost.

Ekskluzivno za emisiju "Puls Srbije" govorila je ćerka Aleksandra Stanimrovića, Vaska Stanimirović, koja je stala uz majčinu stranu. Kako je na početku istakla, nakon maminog rođendana, njih dve su se odvojile i otišle u Niš:

Ćerka Ace Amadeusa Foto: Kurir Televizija

- On je upotrebio veze, kako bi odugovlačio taj razvod, da se oni ne razvedu. Međutim, oni su se pomirili nakon nekog vremena, mama i ja smo pomislile da se on promenio, da je drugačiji i da ćemo da budemo porodica. Razveli su se dogovorom i sve je bilo u redu, dok nije počeo da uzima kokain i da pravi scene. Izmanipulisao nas je da se promenio, da bi se vratile. Ne postoji nikakav učenik - rekla je ćerka ističući da njena majka decu u školi smatra svojom:

- Nikada nije ni sa jednim učenikom bilo šta slično imala, daleko bilo. Nikada nje bila sa drugim muškarcem, a kamoli sa učenikom. Moja mama je normalna žena, koja voli svoj posao, svu decu gleda kao svoju.

Vaska Stanimirović je na TikToku iznela još ozbiljnije optužbe na račun svog oca, o čemu možete pročitati na ovom linku.

"Sam sebe će da uništi"

Kako ističe, Acina supruga je opraštala sve, a on ne može da prihvati da više nema opraštanja i povrataka. Sa druge strane, smatra da ovo njemu kao javnoj ličnosti ne ide u prilog:

- Mene i moju mamu niko neće da zapamti. Mi smo neke tamo, koje niko ne zna. On je poznati muzičar u bendu Amadeus, većina ljudi ga zna, sluša i prati. Mislim da će čovek sam sebe da uništi ovime. Inače ja mislim da čovek sam sebe uništava i to nije prijatno gledati, čak i ako je uradio sve što je uradio.

Aca je nedavno govorio i da se odriče svoje ćerke, kao i da će svu imovinu dati svom bratu.

"Na snimku se čuje da je bila sa učenikom"

Aleksandar je za Kurir rekao da su optužbe njegove ćerke neosnovane, te da ona nije mogla da vidi da li je "ispod njegove žene" on ili učenik:

Aca Amadeus Foto: Kurir Televizija

- Na snimku što sam objavio se vidi da ona šprica kokain. Stavljene su optužbe da sam ja vršio porodično nasilje nad mojom ženom, naravno, stigla je presuda iz tužilaštva u Beogradu gde je to odbačeno, dokazano je da nisam. Da, bila je sa učenikom, čuje se na snimku "profesorka, bravo profesorka". Još uvek neću da ga dam u javnost, jer bi se on našao na internetu.

Kako kaže, zna ime i prezime učenika, a ima i poruke dopisivanja sa učenikom.

"Nije prijatno kad uhvatiš ženu..."

Podsetimo, klavijaturista Aleksandar Stanimirović, potvrdio je da se razvodi od svoje supruge nakon 35 godina braka, početkom marta meseca.

Kako je tada istakao, glavni razlog njihovog razvoda je to što ju je navodno uhvatio kako konzumira ilegalne supstance.

- Podneo sam tužbu za razvod. Nije prijatno kad uhvatiš ženu... Kod mene je to kao kod ćaleta. Nisam znao da ona konzumira to, nisam ni pretpostavljao. Malo je sve to čudno, malo sam se i uplašio, pravo da ti kažem - rekao je on na samom početku razgovora za domaće medije, zatim otkrio da nije ni pokušao da razgovara sa njom kada je saznao da se, kako kaže Aca, drogira:

- Nema tu šta da se kaže. Primetio sam da nestaje novac iz kuće.

- Naravno, ćerka je na njenoj strani, zato sam se ćerke i odrekao. Istina je da im neću prepisati imovinu. Sve je ostavljeno deci mog brata Bokija, on svira sa mnom, znate ga - rekao je Aca iz "Amadeus benda" pre nekoliko meseci.

Ćerka Ace Amadeusa, Vaska Stanimirović ekskluzivno u Pulsu Srbije o porodičnoj drami Izvor: Kurir televizija

