Nađa Kljajić, voditeljka, udala se pre pet meseci za britanskog milionera, a sada se pohvalila poklonom koji je dobila za 30. rođendan. Kako kaže, to je za nju ostvarenje sna.

Voditeljka je otišla u prodavnicu u kojoj je birala koji sat će kupiti, a ona je odabrala model od 18-karatnog zlata sa više od 170 brilijanata.

- San se ostvario za moj 30. - napisala je u opisu snimka.

Inače ovaj nakit potpisuje kuća Kartije, u kojoj se ona i snimala dok je birala model za sebe.

Udala se u Crnoj Gori

Podsetimo, Nađa se u septembru 2025. udala na crnogorskom primorju za britanskog biznismena Džonatana Robinsona. Oni su napravili spektakularno venčanje, a sudbonosno "da" izgovorili su pred oko 100 zvanica.

Njihova romansa započela je 2022. godine u Parizu, gde je Džonatan zaprosio Nađu ispred Ajfelovog tornja. Prethodnog vikenda, tri godine nakon veridbe, njihova ljubav krunisana je glamuroznim venčanjem.

Najemotivniji trenutak večeri na jednoj od crnogorskih plaža bio je kada su gosti iz Engleske zaigrali srpsko kolo, prizor koji je izazvao ovacije i oduševljenje svih prisutnih.

Voditeljka i njen suprug već imaju dvoje dece, a njihova svadbena proslava bila je spoj raskoši, emocija i kulture, srpske tradicije i britanske elegancije.