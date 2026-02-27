Slušaj vest

Anđela Ignjatović Breskvica uskoro se seli u novi dom!

Mlada muzička zvezda je na Instagramu objavila svoju fotografiju iz novog životnog prostora uz koju je na engleskom napisala: "New home loading", u bukvalnom prevodu na srpski - "Novi dom, učitavanje".

Ona je mesecima bila posvećena izgradnji kuće u Beogradu, u koju će se uskoro i useliti.

- Anđela je jedna od najzaposlenijih domaćih pevačica, ali nije rasipnica. Sa tek 24 godine ona donosi vrlo zrele odluke i odgovorno se ponaša, pa je tako veći deo zarade odvajala na izgradnju kuće. To joj je bio prioritet, zajedno sa novim albumom, naravno, i uskoro će uživati u prostoru koji će biti potpuno po njenoj meri i po njenom ukusu - kaže izvor

- Pored kuće u koju su uložena velika sredstva, Breskvica ostatak zarade ulaže u svoj novi album, u karijeru. Svi znaju koliko je skupo i jedno i drugo, koliko je potrebno novca da bi se priča izgurala kako treba. Anđela je perfekcionista, pa publika od nje i novih pesama s razlogom očekuje najbolje, jer ih je na to i navikla - objašnjava sagovornik.

