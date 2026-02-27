Slušaj vest

Nikola Stanišić iz Makedonije pobednik je Zvezda Granda 2025. godine. On je osvojio tituli najboljeg, dobio je pehar, ali i automobil Fiat Tipo. Nešto više od pola godine je prošlo od kako je dobio ključeve u ruke, a sada već planira da automobil proda.

Nikola Stanišić kaže da ne vozi toliko često nagradu, budući da ima svoj automobil od ranije koji mu je draži.

- Vozim ga, ali ne toliko puno. Imam svoj auto odavno - rekao je on na opasku Mikija Sekulovskog koji je bio drugoplasirani u ranijoj sezoni i koji tvrdi: "Krivo mi je što nisam dobio auto, inače nije loše biti drugi".

- Daću ti da ga provozaš, ja prodajem auto - rekao mu je Nikola gostujući u jednoj emisiji.

Zanimljiva konverzacija takmičara

Na pitanje da li bi prodao nagradu ubacio se Miki koji je rekao:

- Sad prodaje auto, video sam na Instagramu, za 2.000 evra - rekao je Miki.

Na to je Nikola imao zanimljivu opasku.

- Ma prodaću ga Mikiju, u stvari za njega je gratis zato što mu je izmakla pobeda za malo - našalio se Nikola.

