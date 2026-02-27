PONIŽAVAJUĆE: ZVEZDA GRANDA PRODAJE AUTO KOJI JE OSVOJIO KADA JE POBEDIO! Nikola šokirao odlukom, daje ga za baš smešne pare
Nikola Stanišić iz Makedonije pobednik je Zvezda Granda 2025. godine. On je osvojio tituli najboljeg, dobio je pehar, ali i automobil Fiat Tipo. Nešto više od pola godine je prošlo od kako je dobio ključeve u ruke, a sada već planira da automobil proda.
Nikola Stanišić kaže da ne vozi toliko često nagradu, budući da ima svoj automobil od ranije koji mu je draži.
- Vozim ga, ali ne toliko puno. Imam svoj auto odavno - rekao je on na opasku Mikija Sekulovskog koji je bio drugoplasirani u ranijoj sezoni i koji tvrdi: "Krivo mi je što nisam dobio auto, inače nije loše biti drugi".
- Daću ti da ga provozaš, ja prodajem auto - rekao mu je Nikola gostujući u jednoj emisiji.
Zanimljiva konverzacija takmičara
Na pitanje da li bi prodao nagradu ubacio se Miki koji je rekao:
- Sad prodaje auto, video sam na Instagramu, za 2.000 evra - rekao je Miki.
Na to je Nikola imao zanimljivu opasku.
- Ma prodaću ga Mikiju, u stvari za njega je gratis zato što mu je izmakla pobeda za malo - našalio se Nikola.
kurir / blic
Pogledajte dodatni snimak: