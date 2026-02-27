Slušaj vest

Tri krivične prijave u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju podnete su protiv repera Dragomira Despića Desingerice, zbog nedavnog nastupa ujednom klubu u pomenutom mestu.

Desingerica je 20. februara imao performans i to sa živim jagnjetom na sceni. Njemu su doneli živo jagnje koje se opiralo i pokušavalo da pobegne, dok je Despić izvodio svoju pesmu “Čokolada”.

Danas su se oglasili iz organizacije "Đole dog", te naveli da im je Osnovno javno tužilaštvo odgovorilo na upućene prijave. Saopštenje pomenute organizacije prenosimo u celosti:

Saopštenje

"Nažalost, svi ste čuli za izvođenje živog jagnjeta na binu kao deo nastupa u Vranju 20.februara. Širili su se snimci internetom, pa još jednom koristimo priliku da pozovemo sve da takve grozne i uznemirujuće slučajeve zlostavljanja životinja naravno glasno i jasno osude, bez deljenja samih videa nasilja. To je dokaz koji treba da se prijavi nadležnima, jer deljenjem možemo nesvesno da učinimo gore - da širimo traumu i normalizujemo nasilje, počiniocima dajemo pažnju koju žele (a vidite i sami da će za tu pažnju učiniti šta god, tako da ćemo im i mi pomoći), a tu je i etički aspekt zaštite žrtve (ako ne delimo takve stvari kada je u pitanju čovek koji je žrtva, zašto ne bismo to primenili i na životinje). Naravno, deli se kada je veća šansa da životinja dobije zaštitu i potrebna je hitna identifikacija i spasavanje. Ali o tome smo napravili veoma detaljnu objavu, pogledajte je, da ne idemo u to sad detaljnije.

Ko god prati Djole dog zna da mi ne odustajemo kad prođu ti prvi dani kada se svi bave nekom temom, pa je onda zaborave. Bili smo u stalnom kontaktu sa udruženjima i ljudima, znali smo da su podnete prijave, a odmah smo počeli i sa zvanjem Tužilaštva u Vranju, kako bi s naše strane vršili pritisak. Nismo dobili nikakve informacije telefonskim pozivima, pa smo rešili da uputimo i mejl, te smo na isti dobili odgovor, od Osnovnog javnog tužilaštva (OJT).

- Iz OJT su za Djole dog potvrdili da su obavešteni o ovom događaju, da je u prostoru objekta uneto živo jagnje na binu, korišćeno kao scenski rekvizit, čime su prekršene odredbe Zakona o dobrobiti životinja. Postoji sumnja da je učinjeno krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja.

- OJT je naložilo salje provere u cilju utvrđivanja identiteta vlasnika životinje, kao i po čijem zahtevu je životinja korišćena.

- Naloženo je i da se objavi razgovor sa izvođačem i ostalim članovima, učesnicima nastupa.

- Koristiti jagnje na bini je brutalna eksploatacija nemoćnog bića zarad šoka, pažnje i jeftinog spektakla! Nastavićemo da se informišemo o daljem postupanju."

Tragom ovih informacija proverili smo Krivični zakonik i prema članu 269 – Ubijanje i zlostavljanje životinja, otkrili da reperu može pretiti i do 2 godine zatvora.

Osnovni oblik dela

Za ubijanje, povređivanje ili zlostavljanje životinje:

novčana kazna ili zatvor do 2 godine

Teži oblici (ako postoje otežavajuće okolnosti)

Na primer:

ako je delo učinjeno na naročito svirep način

ako je usled dela životinja uginula

ako je delo učinjeno prema većem broju životinja

Kazna može biti:

zatvor do 3 godine

Sud pri određivanju kazne uzima u obzir:

da li je učinilac ranije osuđivan

težinu i posledice dela

da li je delo snimljeno / izvršeno pred decom

da li postoji kajanje

Moguće su i dodatne mere, npr. zabrana držanja životinja.

