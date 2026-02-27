Slušaj vest

Bora Santana ovog popodneva prepričavao je svojim cimerima i robotu Toši kakvo iskustvo je imao sa zatvorom. On je proveo dva dana u zatvorskoj ćeliji, zbog kako on tvrdi, Mace Diskrecije

- Tužio me neki fan od Mace i odvedu me u zatvor, sudija gleda, ne može da veruje, samo sam trebao da se pojavim, a ja proveo dva dana u zatvoru. Kaže mi neki brka budi srećan što nisi s mojom sinom, čoveka udario sekirom u glavu. Ja nisam mogao da spavam, da me stave u sobu s ubicom. Dva dana bio u zatvoru - rekao je Bora.

Miki i Janjuš nisu mogli da veruju u ovu priču, a Toša je takođe ostao bez reči.

Ljubio se sa Urošem Stanićem

Rijaliti učesnik Bora Santana ponovo je u žiži javnosti zbog kontroverznih tvrdnji o njegovom privatnom životu. Učesnici rijalitija, uključujući Uroša Stanića, izneli su niz optužbi koje su izazvale emotivne reakcije Santane, suze i sukobe.

Uroš Stanić je tokom emisije izneo tvrdnje o njihovom navodnom odnosu, pa pomenuo navodni poljubac i fizičku bliskost.

- Zaljubio sam se u Boru - izjavio je Stanić, što je izazvalo buru reakcija među učesnicima i publikom. Nakon ovih reči, između njih su izbili sukobi, a obezbeđenje je moralo da interveniše.