Slušaj vest

Dragomir Despić Desingerica proteklog vikenda našao se u centru skandala. On je na nastupu u Vranju, dozvolio da kako on tvrdi, organizatori iznesu živo jagnje na binu.

Nakon toga, stigle su tri krivične prijave u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju podnete su protiv repera Dragomira Despića Desingerice, zbog nedavnog nastupa ujednom klubu u pomenutom mestu.

Danas su se oglasili iz organizacije "Đole dog", te naveli da im je Osnovno javno tužilaštvo odgovorilo na upućene prijave. 

Ubrzo se i Despić oglasio i ovo je njegova izjava

- Postoji snimak na kojem se vidi sve, neka ljudi malo bolje otvore oči. Životinja nije moja, ja sam završio posao i otišao kući, tuđi postupci me ne zanimaju, niti se u njih mešam. Ja sam bio tamo da nastupam, završio sam i otišao svojim putem. Ne želim da raspravljam o tome, nastupao sam i otišao kući, druge stvari neka pitaju koga treba. Ja ne znam ni o čemu se radi. Ne znam ko je doneo to jagnje i ne zanima me, ne bavim se time, to nije moj posao, niti odgovaram za tuđe postupke - rekao je Desingerica za Pink.rs.

Desingerica Foto: Petar Aleksić, Preent Screen

Podsetimo, reperu su na scenu doneli živo jagnje koje se opiralo i pokušavalo da pobegne, dok je Despić neumorno izvodio svoju pesmu „Čokolada“.

Izvedba je izazvala lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama, a mnogi korisnici su izrazili šok i negodovanje zbog tretmana životinje. Jedan od komentara glasi: „Ovo je previše, umetnost ne sme da uključuje zlostavljanje životinja!“

"Jadno jagnje pokušava da pobegne", "Dokle više idu njegova ludila" i "Maltretira životinje" - pisali su drugi.

Ne propustiteStarsDESINGERICI PRETI ZATVOR OD 2 GODINE! Oglasilo se Osnovno javno tužilaštvo povodom jagnjeta na njegovom nastupu: Postoji sumnja da je učinjeno KRIVIČNO DELO
Desingerica
StarsŠIŠANJE, PEČENJE, PLJUVANJE, POROĐAJ, KAČKAVALJ... Svi kontroverzni nastupi Desingerice - podelio javnost, a sebi obezbedio popularnost (FOTO+VIDEO)
Desingerica 2.jpg
Stars"OVO MU JE NAUK" Karleuša o skandalu Desingerice sa živim jagnjetom na nastupu: Srceparajuće je to gledati
jelena karleuša Desingerica.png
StarsOVO JE NASTUP ZBOG KOJEG SU PODNETE KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV DESINGERICE Reper izveo performans na bini sa jagnjetom: Ljubi, grli, igra, peva...
Desingerica