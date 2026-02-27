Slušaj vest

Dragomir Despić Desingerica proteklog vikenda našao se u centru skandala. On je na nastupu u Vranju, dozvolio da kako on tvrdi, organizatori iznesu živo jagnje na binu.

Nakon toga, stigle su tri krivične prijave u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju podnete su protiv repera Dragomira Despića Desingerice, zbog nedavnog nastupa ujednom klubu u pomenutom mestu.

Danas su se oglasili iz organizacije "Đole dog", te naveli da im je Osnovno javno tužilaštvo odgovorilo na upućene prijave.

Ubrzo se i Despić oglasio i ovo je njegova izjava

- Postoji snimak na kojem se vidi sve, neka ljudi malo bolje otvore oči. Životinja nije moja, ja sam završio posao i otišao kući, tuđi postupci me ne zanimaju, niti se u njih mešam. Ja sam bio tamo da nastupam, završio sam i otišao svojim putem. Ne želim da raspravljam o tome, nastupao sam i otišao kući, druge stvari neka pitaju koga treba. Ja ne znam ni o čemu se radi. Ne znam ko je doneo to jagnje i ne zanima me, ne bavim se time, to nije moj posao, niti odgovaram za tuđe postupke - rekao je Desingerica za Pink.rs.

1/10 Vidi galeriju Desingerica Foto: Petar Aleksić, Preent Screen

Podsetimo, reperu su na scenu doneli živo jagnje koje se opiralo i pokušavalo da pobegne, dok je Despić neumorno izvodio svoju pesmu „Čokolada“.

Izvedba je izazvala lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama, a mnogi korisnici su izrazili šok i negodovanje zbog tretmana životinje. Jedan od komentara glasi: „Ovo je previše, umetnost ne sme da uključuje zlostavljanje životinja!“