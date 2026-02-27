Senidah pred koncert u SPENS-u poslala jaku poruku Novosađanima: “Spremite se, biće luda noć!”
Nakon meseci iščekivanja, Senidah sutra konačno izlazi pred novosadsku publiku, koju, prema najavama organizatora – Skymusica i Music Week Concerts, očekuje audio-vizuelni šou na svetskom nivou.
Popularna Balkanka ne krije uzbuđenje zbog predstojećeg koncerta, a kako je ranije najavila, biće to pravi spektakl: „Jedva čekam da vidim ljude kako se vesele sa mnom. Znam da u Novom Sadu vole pesme koje nisu na prvu poput 'Lanci ljubavi' ili 'Strava'. To mi se mnogo sviđa. Spremite se, biće luda noć“ - poručila je Senidah.
Koncert u Novom Sadu deo je regionalne turneje „Sen i Dah“, a interesovanje je ogromno – poslednje ulaznice mogu se kupiti putem sajta efinity.rs, besplatne aplikacije eFinity, na blagajnama Beogradske Arene, Sava Centra i Doma omladine Beograda kao i na više od 1.000 MojKiosk prodajnih mesta širom Srbije.