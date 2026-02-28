"DA MOJ DEDA NIJE ZAKASNIO NA TITANIK, JA DANAS NE BIH POSTOJAO"! Pevač otkrio da je njegov deka bio pukom srećom izbegao sigurnu smrt
Dejan Cukić u životnoj ispovesti, govorio je o mnogim stvarima iz svog života, a prisetio se i dede koji je pukom srećom izbegao da se ukrca na brod Titanik, koji je potonuo.
- Moj deda Risto je bio iz Ljubinja, on je bio među prvim ekonomskim migrantima s početka veka, 1904. Kao klinac sa 19 godina otišao je u Ameriku, tamo je živeo, radio i stekao neki imetak. On je već 1912. stekao dovoljno imetka da se vrati i poseti roditelje. Bio je mesec dana u Ljubinju. Hvalio se svima kako se vraća za Ameriku najvećim čudom na svetu, brodom "Titanik". Međutim, krenuo je iz Dubrovnika brodom do Engleske, uhvatila ih je oluja i on je zakasnio. Risto se nervirao što nije stigao, a da jeste ne bi bilo danas ni mene, a ni ovog našeg intervjua. Kasnije se ponovo vratio i oženio mojom babom, koja se rodila te godine kada je on otišao u Ameriku. Imali su troje dece, od kojih je srednje moja majka - govorio je pevač, pa dodao:
- Moj život je gomila nekih grešaka. Sad je lako reći šta je trebalo da uradim iz ovog ugla. Nekad pogrešiš nešto u životu, pa se ispostavi da ti je to donelo mnogo više sreće - nikad se ne zna. Ko ono s mojim dedom i "Titanikom".
Kurir.rs