Vest o navodnoj aferi između Marka Gačića i njegove koleginice Nine Vlajković izazvala je pravu buru,a sve je krenulo od jednog snimka u Eliti kada su došli među rijaliti igrače držeći se za ruke. Sada ona objašnjava u kakvom su bili odnosu.

- Ja sam na estradno nebo došla kao pevačica, a ne kao rasturačica brakova. Samo to želim da kažem ljudima. Marka sam upoznala na nekom veselju, pevali smo zajedno, Saša Popović je bio u gostima i on je došao na ideju da nas dvoje snimimo pesmu - rekla je ona, pa dodala:.

- Mi smo to snimili, izbacili smo 5. aprila, sa njim nisam imala ništa više od prijateljstva. Samo saradnja oko pesme, snimanje spota i to je to. Jednom prilikom smo pevali zajedno u Eliti - otkrila je ona.

Na pitanje kako objašnjava onda scenu u kojoj njih dvoje dolaze u Elitu držeći se za ruke, kaže:

- Tad se to desilo, ali razlog našeg držanja za ruke je taj što nisam mogla da hodam, bila sam umorna, imala sam svirku i bolele su me noge nakon toga. Sa njim ništa više od prijateljstva nisam imala. Neću nikome da sudim. Znam da sam pravedna po tom pitanju, znam šta sam radila, meni je obraz čist - pravdala se Nina Vlajković u emisiji Ekskluzivno.

1/5 Vidi galeriju Nina Vlajković na meti Foto: Privatna Arhiva, Ata imagas

Marko našao novu devojku

Kako tvrde dobro upućeni izvori, Marko Gačić je navodno u vezi sa konobaricom iz Beča, koju je upoznao tokom jednog od svojih nastupa u austrijskoj prestonici. Njih dvoje su se viđali veoma diskretno, uglavnom tokom njegovih putovanja u inostranstvo, i to dok je njegov brak sa Gogom još uvek formalno trajao.

Navodno je upravo ova tajna romansa bila kap koja je prelila čašu i ubrzala konačnu odluku o razvodu.

Iako zvanične potvrde za ove navode još uvek nema, poznato je da su oboje u javnosti pokušavali da ostave utisak mira i dostojanstva, dok su iza kulisa emocije bile i te kako uzburkane.

