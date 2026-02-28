Slušaj vest

Dok se Izbor za pesma Evrovizije zahuktava, jedno ime ove godine privlači posebnu pažnju - Mirna Radulović. Publika je pamti kao moćan vokal i pobednicu muzičkog takmičenja, koja je još tada pokazala da joj velika bina nije strana, ali sada se vraća sa drugačijim iskustvom, zrelijom energijom i jasnom vizijom.

Godine su donele i tišinu i preispitivanja, ali i novu sigurnost, onu koja se ne dokazuje visokim tonovima, već stavom. U trci za odlazak na Evroviziju, Mirna ne igra na kartu nostalgije, već na autentičnost.

"Dve godine unazad sam se prijavljivala na PZE"

Mirna nam je otkrila da želja za povratkom na muzičko takmičenje postoji odavno, otkrila nam je zašto se to nije desilo ranije:

"Već 3 godine otkad želim ponovo na PZE. Ja sam se već dve godine unazad prijavljivala na PZE, ali nažalost nisam uspela da prođem konkurs, i evo treću godinu sada kako sam se prijavila i treća sreća, ove godine sam prošla", a publici se predstavila prva, prve polufinalne večeri sa pesmom "Omaja", i prošla u finale:

"Ne bih puno objašnjavala, ali mogu da kažem da je Omaja jedna nevidljiva sila koja obuzima čoveka. Sad koga zanima, može da istraži malo više o tome, ali nadam se da ću ja svojim nastupom da omajam i obuzmem naše gledaoce."

O odnosu sa Sarom Jo i Nevenom: "Delile smo tugu i strah, svega je bilo"

"Mislim da mi je nekako sada lakše, baš zbog toga što sam prošla kroz sve ovo, već sam jednom i pobedila na istom festivalu i predstavljala Srbiju na Evroviziji. Drugačije je sada kad sam sama, zato što upravo zbog toga što sam delila sa njima sve - i tugu i radosti i tremu i strah, naravno svega je tu bilo. Bila sam preponosna i na sebe i na njih dve, i prezadovoljna našim uspehom zajedničkim, i tokom takmičenja i posle na Evroviziji", priča Mirna, pa nam otkriva da li su i dalje u kontaktu i kako su joj se dopali njihovi nastupi na PZE i Nevenin evrovizijski:

"Da, u kontaktu smo. Sara je imala po meni jedan od najboljih nastupa, njen nastup je stvarno bio vrlo energičan i meni se to mnogo dopalo, a Nevena je opet s druge strane pevala baladu, mislim da je svaka posebna na svoj način. Obe pesme su mi se dopale i podržavala sam ih obe."

"Razočarala sam se, nisam dobila nagradu koju sam osvojila"

Mirna se neko vreme povukla sa scene nakon pobede u takmičenju "Prvi glas Srbije". Šta je bio razlog tome da umesto da njena karijera krene uzlaznom putanjom odluči da se povuče, kaže: