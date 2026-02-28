Slušaj vest

Pevačica Dara Bubamara ponovo se našla na meti skandala. Poslednjih dana pojedinim profilima na društvenim mrežama, kao i po zatvorenim Vajber grupama, kruži eksplicitni snimak nage žene za koju pojedinci tvrde da je poznata pevačica.

Ne zna odakle joj smeštaju

Širi se mrežama

Sporni video brzo se proširio internetom, a uz njega se dele i komentari u kojima se iznose tvrdnje da je na snimku upravo Dara. Ipak, muzička zvezda je za naš Kurir bila izričita u tvrdnji da s tim snimkom ona nema nikakve veze i da je reč o pokušaju diskreditacije.

- Ovo nema veze sa mnom. Zloban narod. Ni moj lik, ništa, bože sačuvaj. Ja nemam takve snimke. Mogu da smeštaju, ali to nema veze sa mnom. Ovo je druga žena skroz. Samo neka smeštaju. Vidi se da nisam to ja. Smešno mi je, zaista - rekla je Dara.

Izričita

Ona dodaje da je trenutno maksimalno posvećena poslu i porodici, te da nema vremena za, kako kaže, internet podmetačine.

- Radim punom parom, snimam "Zvezde Granda", svaki slobodan trenutak koristim da budem sa sinom. Nemam vremena za gluposti. Moram da vidim ko ovo smešta i ko sme ovako da se igra s ljudima. Neko će morati da odgovara. Ja znam kome ću se obratiti - poručila je ona i stavila svima do znanja da će preduzeti pravne korake.

Nova afera

Ovo nije prvi put da se javne ličnosti suočavaju s montažama i lažnim eksplicitnim sadržajem. S razvojem veštačke inteligencije i takozvane dip fejk tehnologije, manipulacija snimcima i fotografijama postala je učestalija, a stručnjaci upozoravaju da je često dovoljno svega nekoliko javno dostupnih fotografija da bi se napravila uverljiva montaža.

- Svako neka radi svoj posao. Ja znam ko sam, šta sam i kako živim. Istina uvek izađe na videlo - zaključila je pevačica.