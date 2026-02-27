ŠOK NA SNIMANJU „ZVEZDA GRANDA“! Dara Bubamara nosi torbu u vrednosti jednog srpskog imanja, bićete u neverici kada vidite cifru
Poznato je da folk pevačica Dara Bubamara često potroši pravo malo bogatstvo na komad odeće ili modni detalj, a čak i kada je van bine, Dara voli da svoj stajling upotpuni barem jednim skupocenim detaljem. Ipak, ovoga puta je prevazišla samu sebe i odabrala basnoslovno skupu torbu.
Dara Bubamara se na snimanju "Zvezde Granda" pojavila u opasnom i atraktivnom izdanju. Na sebi je imala crnu kožnu jaknu, uske helanke i crne čizme kaubojke, što je savršeno istaklo njenu figuru.
Međutim, detalj koji je svima apsolutno privukao pažnju i od kog se prisutnima zavrtelo u glavi jeste njena torba.
Naime, folkerka je u ruci ponosno nosila torbu prestižnog brenda "Hermes", a kako se može videti na Instagram stranici koja prati stajling pevačice, ova torba košta neverovatnih 19.000 evra.
"Moj sin krije da sam mu majka"
Tog dana na snimanju Zvezda Granda, kada je i ponela skup modni detalj, Dara je šokirala o priznanju svog sina.
Dara za sina kaže da je "pravi mali šmeker" i "mali gospodin" od 1,90 metara za kojim trče devojke. Iako je izuzetno ponosna na njega, otkrila je da njenom nasledniku ne prija status deteta poznate ličnosti.
- On ne voli da ističe da sam mu ja majka, dešavalo se i da krije da sam mu majka", priznala je pevačica. Dara se tom prilikom osvrnula i na današnju omladinu.
Pogledajte dodatni snimak: