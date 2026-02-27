Slušaj vest

Poznato je da folk pevačica Dara Bubamara često potroši pravo malo bogatstvo na komad odeće ili modni detalj, a čak i kada je van bine, Dara voli da svoj stajling upotpuni barem jednim skupocenim detaljem. Ipak, ovoga puta je prevazišla samu sebe i odabrala basnoslovno skupu torbu.

Dara Bubamara se na snimanju "Zvezde Granda" pojavila u opasnom i atraktivnom izdanju. Na sebi je imala crnu kožnu jaknu, uske helanke i crne čizme kaubojke, što je savršeno istaklo njenu figuru.

Međutim, detalj koji je svima apsolutno privukao pažnju i od kog se prisutnima zavrtelo u glavi jeste njena torba.

Naime, folkerka je u ruci ponosno nosila torbu prestižnog brenda "Hermes", a kako se može videti na Instagram stranici koja prati stajling pevačice, ova torba košta neverovatnih 19.000 evra.

1/5 Vidi galeriju Dara Bubamara u žiži Foto: Antonio Ahel/ATAImages, ATAIMAGES

"Moj sin krije da sam mu majka"

Tog dana na snimanju Zvezda Granda, kada je i ponela skup modni detalj, Dara je šokirala o priznanju svog sina.

Dara za sina kaže da je "pravi mali šmeker" i "mali gospodin" od 1,90 metara za kojim trče devojke. Iako je izuzetno ponosna na njega, otkrila je da njenom nasledniku ne prija status deteta poznate ličnosti.

- On ne voli da ističe da sam mu ja majka, dešavalo se i da krije da sam mu majka", priznala je pevačica. Dara se tom prilikom osvrnula i na današnju omladinu.

Pogledajte dodatni snimak: