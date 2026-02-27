Slušaj vest

Bračni par, Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić, nedavno su spakovali kofere i otputovali van Srbije pravo u tropski raj na Maldivima. Svoje pratioce na društvenim mrežama redovno obaveštavaju o detaljima putovanja, a najnovijim izdanjem u kupaćim kostimima potegli su mnogo komentara.

Katarina je još jednom opravdala titulu jedne od najzgodnijih žena pevača. Iako je poznato da skoro pa da ne izlazi iz teretane i da se samo zdravo hrani, ona je sada oduševila mnoge ljubičastom bikiniju i pokazala savršeno zategnuto i izvajano telo.

Darko Lazić pokazao kako izgleda Foto: Printscreen

Zanimljivo je da Katarina na telu ima čak sedam tetovaža, od kojih su dve posvećene Darku, ali kako je sama istakla, ne voli da budu odmah vidljive, pa su njene tetovaže smeštene na skrivenim mestima.

Sa druge strane, akcenat je definitivno i na Darkovom izgledu! Pevač je pozirao pored supruge u šortsu, ponosno pokazujući telo prepuno tetovaža. Njegova sve bolja forma ne čudi, s obzirom na to da je folker nedavno priznao da je iz korena promenio životne navike.

- Krenuo sam posle godinu i po dana da treniram. Mnogo toga sam promenio... Godina će biti jako teška za mene i psihički i fizički, ali isplivaću zbog mog zdravlja i moje dece i cele porodice - izjavio je Darko nedavno, ističući nameru da se vrati "na starog Darka kakvog je narod voleo".

Darko Lazić pokazao kako izgleda Foto: Printscreen

Putovali 13 sati, prvu noć imali problem u smeštaju

Ovaj estradni par na Maldive je otputovao sa ćerkicom Srnom, a kako je Katarina otkrila, putovali su avionom ukupno oko 13 sati uz jedno presedanje.

Devojčica se već uveliko igra tik uz obalu i uživa u talasima, postavši pravi mali svetski putnik. Sudeći po vrelim kadrovima para sa plaže, svaki pređeni kilometar i sat puta se i te kako isplatio.

Pogledajte dodatni snimak: