Udovica proslavljenog pevača Marinka Rokvića, Slavica Rokvić (61), veoma je aktivna na Instagramu gde sa pratiocima pored trenutaka iz svakodnevnog života često deli korisne savete i recepte. Ona često dobija komplimente da izgleda čak i 20 godina mlađe, a sada je otkrila i jedan od razloga svoje besprekorne linije.

Naime, Slavica je sa svojim pratiocima podelila da je fizički aktivna i da redovno trenira, te je pokazala šta najviše voli da pojede pre nego što se uputi na vežbe. Udovica našeg pevača ne beži od ugljenih hidrata, pa je za doručak pripremila ukusnu posnu pitu od pečuraka.

- Pre treninga valja lepo doručkovati. Kažu ne valja preskakati obroke. Posna pita od pečuraka - napisala je Slavica uz fotografiju svog obroka.

Organska bašta i detoks napici

Pored treninga, opšte je poznato da Slavica vodi računa o tome šta unosi u organizam, te rado konzumira zdrave napitke. Otkako je potpuno preuzela domaćinstvo na sebe, njen raj na Košutnjaku blista, a u bašti uzgaja raznovrsno organsko povrće, voće i začinsko bilje. Njeno malo carstvo puno je paradajza, kelja, brokolija, kamilice, nane i drugog bilja, a rad u bašti i prirodi je izuzetno relaksira.

Kao jednu od tajni svog podmlađivanja, Slavica ističe divlje voće od kojeg redovno pravi sokove. Nedavno je pratiocima otkrila i detoks recept za fermentisanu "vodnjiku", zdravi napitak svetlo roze boje koji naziva "malim detoksom za svaki dan", a koji priprema od divlje kruške, jabuke, kleke, šipurka i trnjine.

Koliko joj ovakav način života prija svedoči i njena energija, ali i izgled o kojem se nedavno naširoko pričalo. Slavica je nedavno na svom profilu podelila selfi iz automobila u pepito džemperu, na kojem je otkopčala dugmiće i u prvi plan istakla dekolte.

