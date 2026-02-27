"Samo ćemo se papirološki venčati"

- Prvi razlog je taj jer mi moramo da se venčamo papirološki ove godine zarad moje papirologije i svega, pogotovu zbog toga što se selimo, ne znamo ni gde ćemo da živimo, ne znamo ništa i moramo da imamo taj papir zbog moje vize, dozvole, šta god. E sad, situacija je sledeća. Problem broj jedan je taj što on igra kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026 i mi nećemo znati da li oni igraju Svetsko prvenstvo ili ne, koje se dešava u junu, do marta. Od marta do juna, u slučaju da se oni ne kvalifikuju, imamo normalni odmor gde znaš kada ti je poslednja utakmica i u teoriji znaš, u slučaju da on nije slobodan igrač sledeće leto, jer ne znamo na koliko će potpisati jer imamo par nekih opcija, ali ne znamo da li će potpisati na godinu ili dve, ali u teoriji znaš kad si slobodan i kad bi to mogao da napraviš, ali od marta do juna je 3 meseca, a to što bi ja hipotetički uradila da imamo neki normalan raspored i život ne može da se organizuje tako brzo nažalost.