Pevačica Goga Sekulić danas proslavlja 49. godina. Ovo je za nju najteži rođendan do sada jer ga je dočekala bez majke Nade koja je preminula sredinom februara.

Goga je za majku bila jako vezana i bol zbog njene smrti je i dalje sveža, te je burno reagovala kada su je mediji danas pozvali povodom rođendana.

- Odakle vam ideja da me zovete za rođendan? Kako mogu da budem? Nisam ništa podelila na Instagramu za rođendan i ne dajem izjave - reagovala je pevačica za "Informer", a na mrežama nije želela ni da odgovara na čestitke koje su joj prijatelji uputili.

Inače, njena bliska prijateljica, bivša žena Branka Babića i Duška Šarića, Svetlana Ceca Dimitrić među prvima joj je čestitala,.

O odnosu sa roditeljima

Podsetimo, Goga je nedavno govorila o odrastanju i istakla da su njeni roditelji bili stroži.

- Ljudi ne shvataju da moje ne zanima, ja sam javna ličnost za sebe, za svoju karijeru, za njih sam ćerka i pravila moraju da se poštuju – rekla je Goga za Adria TV, dodajući da je nekada sramota bila obrukati oca ili majku.

- Sećam se onog lažnog Plejboja, druga žena na naslovnoj strani a moje ime i prezime, a ja razmišljam šta će tata da mi kaže. Tada sam od stresa ostala bez glasa – prisetila se tada.

