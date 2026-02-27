Slušaj vest

Voditeljka „Zvezda Granda“ i pevačica Ana Sević aktivna je na društvenim mrežama i često podeli neku porodičnu fotografiju.

Ona je više puta isticala da joj je porodica na prvom mestu ali ovog puta je pažnju privukla njena baka.

Ana je odlučila da ovaj put njoj prida pažnju na svom nalogu te je pratiocima predstavila svoju baku, simpatičnu gospođu koja je sa njom pozirala.

Baka Ane Sević
Baka Ane Sević Foto: Printscreen

Obe su bile nasmejane, a Anina baka je sigurno neko ko drži do svog izgleda. Bila je u šik stajlingu i nosila je naočare.

Nije ni čudo što su se ispod objave nizali komentari oduševljenih pratilaca.

Ana je uz fotografiju kratko poručila: „U akciji“ aludirajući na njenu energiju i vitalnost, što je dodatno raznežilo publiku.

Mnogi su primetili koliko baka zrači pozitivnom energijom i koliko je negovana.

Ne propustiteStarsOVAJ PEVAČ JE ANI SEVIĆ POMOGAO DA SE PROBIJE NA JAVNOJ SCENI! Nakon nastupa došao kući i odmah je pozvao
IMG-20250324-WA0066.jpg
Stars"UČILA SAM PONOVO DA HODAM, BILA SAM NEPOKRETNA" Zvezda Granda o jezivoj SAOBRAĆAJKI: Sutra noć je devojka poginula na tom mestu!
2009-marina-lopicic.jpg
StarsDARKO LAZIĆ SREĆAN NAKON RAZVODA: Ponovo ću se oženiti! (FOTO)
darko.jpg
Stars(FOTO) SVE OČI UPRTE U NJU ZBOG SKANDALA: A malo ko se seća kako je Ana Sević izgledala na početku karijere! KAKVA PROMENA!
2007-damir.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

08.02.2026. STARS SPECIJAL S02 EP18 Izvor: Kurir TV