Goca Božinovska jednom prilikom je govorila o prostituciji u javnom svetu i sve iznenadila priznanjem.

Pevačica koja već dugo ne nastupa, već dane provodi uživajući sa unučićima, ranije je otkrila da joj je vlasnik lokala u kojem je pevala nudio novac za intimne odnose.

Goca Božinovska Foto: Kurir, Printscreen/Instagram, Dragan Kadić

- Uvek je to bilo prisutno, mi kolege smo znali između sebe šta se dešava i ko se time bavi. Dešavalo se da odem na tezgu, pojavi se neki gazda i pita: "Koliko da ti dam, koliko koštaš?" - rekla je Goca u jednom intervjuu, pa dodala:

- Mislila sam da priča o tezgi, a on kao: "Ne, nego koliko koštaš posle tezge?". Ma marš bre, zbog toga sam toliko tezgi izgubila u životu. Ranije se to krilo, ali mi smo uvek između sebe znali koja se time bavi. Šta im vrede te prljave pare? Odeš u dva sa dva i to ti je to!

Zoran Šijan varao Gocu sa komšinicom

Podsetimo Zoran Šijan je svojevremeno varao suprugu ne sa bilo kim, već sa njenom komšinicom i prijateljicom Gordanom, sa kojom je kasnije dobio vanbračnog sina Vukašina.

Pevačica i Gorana su bile prve komšinice i drugarice sve do 1996, kada je Zoran Šijan ostavio Gocu i decu zbog nje. Božinovska se sa sinom i ćerkom nakon toga preselila na Novi Beograd, a Gorana je Šijanu 1999. podarila još jednog naslednika Vukašina, koji je rođen samo tri nedelje pre očevog ubistva.

Pevačica Goca Božinovska bila je u braku sa jednim od žestokih momaka beogradskog asfalta i šampion Evrope u kik-boksu, Zoranom Šijanom, kojem je rodila dvoje dece Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić, Privatna Arhiva

"Ta žena mi je uništila porodicu. U stvari, uništila mi je ceo život. Bilo je teško, ali ne vraćam se na staro. Odlučila sam da više ne trošim vreme i živce na nepotrebne stvari. Toliko sam dragih i voljenih ljudi koji mi nedostaju izgubila, tako da neke stvari nisu ni približno bolne kao te. Mogu samo da kažem da ona i ja nismo u svađi i da je među nama sve OK. Šta je bilo, bilo je. Treba se radovati, a ne tugovati i vraćati film u prošlost. Uvek sam bila tolerantna i praštala, pa tako i njoj. Oprostila sam, ali nisam zaboravila. Jedno je sigurno, moj Zoran je bio uz mene do kraja", rekla je svojevremeno Goca.

