Slušaj vest

Porodica je postala bogatija za još jednog dečaka, a ponosni tata nasledniku je dao ime Lav. Ime Lav (latinski: Leo, što znači „lav“) simbolizuje snagu, hrabrost i kraljevski autoritet.

Deni Boneštaj čeka šesto dete Foto: Instagram

"Dobrodošao Lave moj, hvala ženo moja" - napisao je pevač.

Iz prvog braka ima ćerku

Podsetimo, Deni i Ines imaju tri sina Nasera, Leona i Lukijana i devojčicu Hanu, dok pevač iz prvog braka ima ćerku.

O njegovom životu se ne zna mnogo toga, ali poznato je da se oženio i da dobio iz tog braka je dobio ćerkicu, a nakon toga se razveo i oženio drugi put i sa svojom izabranicom Ines. Sada, kada je njegova supruga ponovo trudna, ne prestaju da pristižu čestitke na mrežama

Pevač 20 godina živi od jedne pesme

1/8 Vidi galeriju Deni Boneštaj Foto: Nenad Kostić, Printscreen, Printscreen/Instagram

Pevač Deni Boneštaj imao je samo 16 godina kada je snimio pesmu "Crno meče" po kojoj ga i danas pamte.

Deni kaže da je svestan da i sada radi i živi od te pesme jer nijedna koju je kasnije snimio nije ostvarila takav uspeh.

- Slobodno mogu da kažem da je to moja lična karta. Neki ceo život čekaju na takav hit, a mene je zadesio sa 16 i po godina. Još radim na račun te pesme. I ako sam snimio gomilu pesama nakon toga, ljudi me samo po njoj prepoznaju. Živim i danas od te pesme -rekao je pevač i objasnio:

- Kada je pesma baš veliki i jak hit tu je problem da snimiš nešto drugo, što će tu numeru da nadmaši, to je zaista dosta teško. Dolazim u situaciju da me ljudi stalno pitaju što me nema i što ne snimam nešto , a ja svakih šest meseci izbacujem novu pesmu. Mnogo znači da u ovom poslu imaš neku pesmu koja ti je lična karta.

Posluašajte zanimljivosti o estradnjacima: